Kocaeli’de halk otobüsünde işlenen cinayette yeni gelişme! Sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Volkan A., hayatını kaybeden Enes Yiğit Toraman’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kübra B., maktulün eşi ve sanığın yeğeni olduğunu belirtti. Tanık ifadesinde, merhum eşinin uyuşturucu madde kullandığını, kumar oynadığını ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Kübra B., ifadesinde dayısının olay günü kendisini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini savunarak, “Evliliğimiz boyunca dayım ile eşim arasında sürekli tartışma ve küfürleşme vardı.” dedi.

“DAYIMLA GÖRÜŞEMEZSİN, ONUNLA GÖRÜLECEK HESABIM VAR”

Tanık Kübra B., ifadesinin devamında, eşi Enes Yiğit Toraman’ın kendisine baskı yaptığını ve aile ilişkilerini kısıtladığını dile getirdi. “Dayımla görüştüğümde eşim bana ‘Anne babanla görüşebilirsin ama dayınla asla. Benim dayınla görülecek hesabım var.’ diyerek telefonumdan dayımın numarasını engelledi.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, davada elde edilen deliller ve tanık beyanları doğrultusunda olayın aile içi husumet kaynaklı olduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında “Sanığın, 3’ü öldürücü olmak üzere 15 bıçak darbesiyle Enes Yiğit Toraman’ın ölümüne sebebiyet verdiği”ni vurguladı.

Savcı, eylemin doğrudan öldürme kastı taşıdığını ifade ederek, “Sanığın, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

SAVUNMA TARAFI TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık avukatı, müvekkilinin yeğeni ve maktul arasında denge unsuru olduğunu belirterek, “Müvekkilim olay öncesinde aile içi gerilimin ortasında kalmış, yeğenini koruma içgüdüsüyle hareket etmiştir.” ifadelerini kullandı. Savunma tarafı, sanığın lehine olan unsurların dikkate alınmasını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının ardından sanık avukatına savunma hazırlığı için süre verilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Ekim 2024 tarihinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi.

Karamürsel Otogarı’ndan İzmit yönüne giden özel halk otobüsüne binen Volkan A. (40), yeğeninin eşi Enes Yiğit Toraman (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sanık, yanında bulunan bıçakla Toraman’a saldırdı.

Ağır yaralanan Toraman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası yakalanan Volkan A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.