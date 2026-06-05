Kocaeli'de parkta ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabah saatlerinde parka yürüyüşe giden vatandaşlar ağaca asılı bir erkek cesediyle karşılaştı. Ekiplerin incelemesi sonucu cansız bedenin 45 yaşındaki Kutbettin B.'ye ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'de parkta ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke 17 Ağustos Mahallesi'nde bulunan parkta sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, bir kişinin ağaca asılı olduğunu gördü. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ JANDARMA İNCELEMESİYLE TESPİT EDİLDİ

Bölgeye ulaşan sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle ağaçtan indirilen şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin yine Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki Kutbettin B. olduğu saptandı.

Olayın ardından Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri parkta detaylı delil çalışması yaptı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Kutbettin B.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ekiplerin şahsın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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