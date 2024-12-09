Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sude İnak Sude İnak
Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol ayrımındaki bariyere çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 kara yolu İbn Sina Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan İ.S. yönetimindeki 34 plakalı otomobil, D-100 kara yolundan, Hürriyet Caddesi'ne geçişi sağlayan yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü İ.S. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan yolculardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri tarafından D-100 kara yolunda kontrollü geçişler sağlandı. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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