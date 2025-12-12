Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen işçilerin ailelerinden SGK'ya çağrı: Fabrikanın tüm kayıtları incelensin

Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangınında hayatını kaybeden 7 kişinin aileleri, 'Dilovası İşçi Katliamı Aileleri' adıyla SGK İl Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Aileler, fabrikanın sigortalılık ve kayıt dışı istihdam yönünden incelenmesi için dilekçe sundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 8 Kasım'da çıkan ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin aileleri adalet arayışlarını sürdürüyor.

"Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" oluşumu çatısı altında bir araya gelen aileler, Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde toplandı. Aileler, yangının yaşandığı firmanın tüm SGK mevzuatı, sigortalılık, kayıt dışı istihdam ve iş kazası bildirimi yönlerinden detaylıca incelenmesi talebini içeren dilekçelerini İl Müdürlüğüne resmi olarak sundu.

YILLADIR YASAL OLMAYAN KOŞULLARDA ÇALIŞTIRDILAR

Ailelerin avukatlarından Mürsel Ünder, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıktığı fabrikanın işçileri uzun yıllar boyunca yasal olmayan koşullarda çalıştırdığını iddia etti.

Ailelerin tek amacının, yangının sorumlularının en ağır cezayı alması olduğunu belirten Ünder, "Uzun yıllar ve büyük çabalar gerekse de sorumluların peşini bırakmayacağız," dedi.

Yangında hayatını kaybeden Esma Gikan'ın yakını Engin Aras da bundan sonraki süreçte ilgili kurumlara bizzat giderek bilgi alacaklarını ve süreci yakından takip edeceklerini ifade etti. Aras, asıl mücadelelerinin sorumluların cezalandırılması olduğunu vurgulayarak, "Kim suçluysa cezasını çeksin. Esas mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Bütün kurumlara gideceğiz." diye konuştu.

"BU İŞİN ARKASINI BIRAKMIYORUZ"

Yangında yaşamını yitiren Şengül Yılmaz'ın kız kardeşi Emine Bulut ve vefat eden Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu da adalet taleplerini yineledi. Esetoğlu, fabrikada önlemlerin alınmadığını belirterek, "Bu işin arkasını bırakmıyoruz. Kesinlikle peşindeyiz. Kim olursa olsun cezasını çekmeli" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

8 Kasım'da Dilovası'nda çıkan yangında aralarında Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (15) ve Cansu Esetoğlu (15) gibi gençlerin de bulunduğu toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturmada, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra OSGB sorumlu müdürü Ü.A. ve yapıyı yangın güvenliği açısından eksik durumda kiraya verdiği belirlenen eski fabrika sahibi G.D. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. ise kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

