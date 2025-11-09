Kocaeli’deki facia sonrası skandal sözler: Ölenlere ağır hakaretlerde bulundular

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar tepkiye yol açtı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saatlerinde çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, tesisteki kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın yandaki bir binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 6 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Facianın ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar büyük tepki topladı. “Kocaeli İnfaz Yayın” isimli bir Telegram sayfasında, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren ifadeler paylaşıldı.

D.Y.A. ve B.T. isimli kullanıcıların, ölen kişilerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları, kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da hakaretlerle karşılık verdikleri öğrenildi. Ayrıca bu kişilerin devlete ve şehitlere yönelik ifadeleri de tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu, paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

