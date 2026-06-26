Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş...

Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesinde bulunan NCity Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Yangın merdivenlerine çıkan bir kişinin intihar edeceğini söylemesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri aşağıda güvenlik önlemleri alırken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müzakereci başkomiser de şahısla görüşmek üzere çatıya çıktı.

VATANDAŞLAR İKNA ETMEK İÇİN PARA TOPLADI

Çatıdaki tehlikeli bekleyiş sürerken, yangın merdivenindeki şahıs memleketine gidecek maddi imkânı olmadığını söyledi. Bunu duyan ve aşağıda endişeyle bekleyen çevredeki vatandaşlar, adeta seferber olarak kendi aralarında para topladı ve toplanan parayı şahsa verdi. Yapılan görüşmelerin ve paranın teslim edilmesinin ardından ikna edilen kişi, ekiplerin eşliğinde güvenli şekilde aşağı indirildi.

MASKESİ DÜŞTÜ: BİRÇOK İLDE AYNI OYUNU OYNAMIŞ!

Güvenli şekilde aşağı indirilen şahsın kimlik kontrolünde İbrahim A. olduğu belirlenirken, söz konusu intihar girişiminin ilk olmadığı anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre İbrahim A.'nın daha önce de şu bölgelerde yüksek binalara çıkarak benzer girişimlerde bulunduğu öğrenildi:

Mersin

İzmir

İstanbul

Sakarya'nın Karasu ilçesi

Şahsın daha önceki olaylarda da ekonomik sorunlar ve borçlarını gerekçe göstererek vatandaşlardan para topladığı iddia edilirken, emniyet güçleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.