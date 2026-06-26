Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş...

Kocaeli'de bir alışveriş merkezinin yangın merdivenlerine çıkan bir şahıs, intihar edeceğini söyleyerek ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşların acıyıp aralarında para toplaması üzerine ikna edilerek aşağı indirilen şahsın arkasından ise herkesi şoke eden bir gerçek çıktı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş...
Yayınlanma:

Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesinde bulunan NCity Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Yangın merdivenlerine çıkan bir kişinin intihar edeceğini söylemesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri aşağıda güvenlik önlemleri alırken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müzakereci başkomiser de şahısla görüşmek üzere çatıya çıktı.

VATANDAŞLAR İKNA ETMEK İÇİN PARA TOPLADI

Çatıdaki tehlikeli bekleyiş sürerken, yangın merdivenindeki şahıs memleketine gidecek maddi imkânı olmadığını söyledi. Bunu duyan ve aşağıda endişeyle bekleyen çevredeki vatandaşlar, adeta seferber olarak kendi aralarında para topladı ve toplanan parayı şahsa verdi. Yapılan görüşmelerin ve paranın teslim edilmesinin ardından ikna edilen kişi, ekiplerin eşliğinde güvenli şekilde aşağı indirildi.

MASKESİ DÜŞTÜ: BİRÇOK İLDE AYNI OYUNU OYNAMIŞ!

Güvenli şekilde aşağı indirilen şahsın kimlik kontrolünde İbrahim A. olduğu belirlenirken, söz konusu intihar girişiminin ilk olmadığı anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre İbrahim A.'nın daha önce de şu bölgelerde yüksek binalara çıkarak benzer girişimlerde bulunduğu öğrenildi:

  • Mersin
  • İzmir
  • İstanbul
  • Sakarya'nın Karasu ilçesi

Şahsın daha önceki olaylarda da ekonomik sorunlar ve borçlarını gerekçe göstererek vatandaşlardan para topladığı iddia edilirken, emniyet güçleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı!Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı!Yurt
Kadıköy'de bir kafede dehşet anları! Genç çalışanı ölesiye darbetti...Kadıköy'de bir kafede dehşet anları! Genç çalışanı ölesiye darbetti...Yurt
NATO ANKARA'YA İNTİHAR BELGESİ İMZALAMAYA GELİYORNATO ANKARA'YA İNTİHAR BELGESİ İMZALAMAYA GELİYORTV Yayını
intihar dilenci
Günün Manşetleri
NATO ANKARA'YA İNTİHAR BELGESİ İMZALAMAYA GELİYOR
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklamalar
Eskişehir merkezli operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
MEB'den okullarda tarihi dönem!
Yıllardır çözülemeyen 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İran'dan Hürmüz açıklaması
Meteoroloji 25 Haziran raporunu açıkladı
İzmir'de iki Belediyeye şafak operasyonu!
Ulusal Kanal'a konuştu
Trump'tan soykırımcı Netanyahu'ya "Binaları havaya uçurmayı bırakın"
Çok Okunanlar
Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı! Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı!
2008'de kaybolmuştu! Yıllar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı 2008'de kaybolmuştu! Yıllar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı
Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş... Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş...
Kadrolar açıklandı! Japonya - İsveç maçının ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri... Kadrolar açıklandı! Japonya - İsveç maçının ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri...
Muhtemel Aşk 2. Bölüm izle Muhtemel Aşk 2. Bölüm izle