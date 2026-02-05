Kocaelispor-Beşiktaş maçında korkutan kaza: Tribünden düşen taraftarın kalbi durdu
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünde üst bloğa çıkmak isteyen bir taraftar yüksekten düştü. Olay yerinde kalbi duran genç, ambulansta yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Kocaelispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği maçta tribünde korku dolu anlar yaşandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Doğu Maraton D2 girişindeki turnikeden üst kata çıkmaya çalışan Kocaelispor taraftarı Arda K., yüksekten düştü.
Düşmenin ardından olay yerinde kalbi duran gence ilk yardım ekiplerince kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından Arda K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ambulansta yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan taraftarın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı