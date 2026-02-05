Kocaelispor-Beşiktaş maçında korkutan kaza: Tribünden düşen taraftarın kalbi durdu

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünde üst bloğa çıkmak isteyen bir taraftar yüksekten düştü. Olay yerinde kalbi duran genç, ambulansta yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kocaelispor-Beşiktaş maçında korkutan kaza: Tribünden düşen taraftarın kalbi durdu
Yayınlanma: Güncellenme:

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Kocaelispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği maçta tribünde korku dolu anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Doğu Maraton D2 girişindeki turnikeden üst kata çıkmaya çalışan Kocaelispor taraftarı Arda K., yüksekten düştü.

Düşmenin ardından olay yerinde kalbi duran gence ilk yardım ekiplerince kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından Arda K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kocaelispor-Beşiktaş maçında korkutan kaza: Tribünden düşen taraftarın kalbi durdu - Resim : 1

Ambulansta yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan taraftarın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Uyuşturucu soruşturması: Nisa Bölükbaşı test sonucunu paylaştıUyuşturucu soruşturması: Nisa Bölükbaşı test sonucunu paylaştıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tribün beşiktaş
Günün Manşetleri
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Deprem bölgesine bugüne kadar ne kadar harcandı?
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu
Buca Belediyesi'ne operasyon
3 ilde uyuşturucu operasyonu
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
Çok Okunanlar
Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladı Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladı
Araç sahipleri dikkat Araç sahipleri dikkat
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın!
Altında ibre aşağı döndü! Altında ibre aşağı döndü!