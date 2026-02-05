Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor-Beşiktaş maçının ikinci yarısında tribünden beton zemine düşen 21 yaşındaki Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Kocaelispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmada tribünde yaşanan kaza can aldı.

Maçın ikinci yarısında tribünden beton zemine düşen Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz’ın kalbi olay yerinde durdu. Stadyumda hazır bulunan sağlık ekipleri, Kaçmaz’a kalp masajı yaptı. Yapılan müdahale sonrası yeniden hayata döndürülen Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede bir kez daha kalbi duran 21 yaşındaki taraftar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocaelispor kulübü, olayın ardından yayımladığı mesajla Harda Kaçmaz için başsağlığı diledi. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…”

