İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu süreçten birlik ve beraberlik içinde geçeceğiz. Sevgililer Günü dolayısıyla planladığımız etkinlikleri, şehitlerimizden dolayı iptal ettik." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi şubat ayı birinci olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen Kocaoğlu, "Bu süreçten birlik ve beraberlik içinde geçeceğiz. Sevgililer Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler planlamıştık. Şehitlerimizden dolayı bunların hepsini iptal etmek durumundayız." dedi.

"Ülkemizin güvenliği için önemli bir karar alınmıştır"



Toplantıda söz alan AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan, TSK'nin tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yine 7 düvele karşı mücadele ettiğini ve destan yazdığını vurguladı. Terör gruplarını ile onlara destek verenleri kınayan Doğan, belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin terörü kınayan ortak bir bildiri yayınlamasını önerdi.



"Türk milleti askeriyle başarıya kenetlenmiştir"

CHP Grup Başkanvekili Sırrı Aydoğan da emperyalist ülkelerin Türkiye'nin üzerinden ellerinden çekmediğine, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman tüm düşmanlarını yendiğine işaret etti. Aydoğan, "Çanakkale Savaşı'nın bir şamarı bir yüzünde, İstiklal Savaşı'nın şamarı bir yüzünde olan batı, oyunlarla tüm emperyalist güçleri harekete geçirip, Türkiye'yi çember içine almak istemektedir. Türkiye bu belalardan güçlü ordusuyla, güçlü milletiyle geçecektir. Türk halkı İstiklal Savaşı'nda Atatürk'ün önderliğinde 8 milyon insanıyla bunu başardı. Bundan sonra başaramayacağımız bir şey yok. Biraz terbiyeli olmamız lazım. Askerimiz orada kahpe gruplarla uğraşırken, biz güzel bir yemek yerken 'bu bize haramdır' diye düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Ali Özkurt da kahraman Mehmetçik'in harekattan zaferle çıkacağına inandığının söyledi.