FETÖ'nün darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davanın duruşmasında, müşteki Vahide Şefkatlioğlu, eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun ölüm anını anlatması üzerine fenalık geçirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 19 tutuklu sanık ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Vahide Şefkatlioğlu, 15 Temmuz'da evdeyken bir yakınının araması üzerine darbeden haberdar olduğunu ve eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun dışarı çıktığını anlattı.



"Sonuna kadar davacıyım. Ölmek var, dönmek yok"

Ellerinde sadece bayrak olduğunu, başka bir şey bulunmadığını anlatan Şefkatlioğlu, şöyle konuştu:

"Bir de imanımız vardı. Tankın üzerinden ateş ediliyordu, tank üzerimize doğru geldi. Sağa sola doğru koşmaya başladık. Daha sonra 'ablayı kurtaralım' sözlerini duydum. Beni hastaneye kaldırmışlar. Üç ay yoğun bakımda kaldım. Sol bacağım dizimin üstünden kesildi, sağ bacağımda doku kaybı var. Elimi 8 ay hissetmedim. Eşimin öldüğünden haberim yoktu. 11 ay sonra mezarını gördüm. Eşimin öldüğü gün benim çocuğumun doğum günüydü. Doğum gününü babasız kutladı. Bizim çocuklarımız babasız kaldı, birçok kişinin çocukları babasız kaldı. Benim kardeşim asker ve ülkesini kurtarmak için Afrin'e gidiyor. Eşim şehit, ben gazi oldum, (sanıkları işaret ederek) sizler hain oldunuz. 250 şehidin, gazilerin hesabını kim verecek? Bunlar (sanıklar) vermeyecekse kim verecek? İdam istiyorum. Üç kuruş paraya vatanı satıyorsunuz. Vatan parayla satılır mı? Bayrağımızı indirmeyeceğiz, ezanlarımızı dindirmeyeceğiz. Sonuna kadar davacıyım. Ölmek var, dönmek yok."

Müşteki Rıfat Kaya, şerefi, namusu ve vatanını korumak için 15 Temmuz'da dışarı çıktığını ve Esenler'de tankın direkt üzerine sürüldüğünü söyledi. Tanktan kaçarak kurtulduğunu aktaran Kaya, tankın insanları ezdiğini gördüğünü belirterek, "Bir kedinin ezildiğini görmeyen ben, insanların ezildiğini gördüm. Bu durum psikolojimi bozdu." dedi.

Müşteki Sait Taşçı'nın ise beyanında, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun ölüm anını anlatması üzerine duruşma salonunda bulunan eşi Vahide Şefkatlioğlu fenalık geçirdi. Kısa bir ara verildikten sonra duruşmaya devam edildi.

Bir başka dosya birleştirildi

Mahkeme başkanı, darbe girişimi sırasında zarar gören müşteki Durmuş Top'un şikayetiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar İdris Yeter, Maksut Keleşoğlu, Serdar Değirmendere, Ömer Kalın ve Fatih Sönmez hakkında dosya hazırlandığını ve bu davayla birleştirildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından bu dosya kapsamında, savunma yapmak için sanıklara süre verilmesine karar verildi.