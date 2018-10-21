Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim tırmanıyor. Görevini Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a devreden eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, devir teslim töreninde küstahça açıklamalar yaptı. Kocyas, Yunanistan'ın batısındaki karasularını 6 milden 12 mile genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

Eski Yunanistan Dışişişleri Bakanı Nikos Kocyas, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliği tırmandıracak açıklamalar yaptı.



Yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiği görevini Başbakan'a Çipras'a devreden Kocyas, düzenlenen törende çarpıcı ifadeler kullandı. Kocyas, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğunu söyledi.



Kocyas kararın ülkenin egemenliğini ilgilendiren çok öneml bir siyasi gelişme olduğunu öne sürdü.



Kocyas bununla da yetinmedi, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ın egemenliğini Girit'in çevresinde de 12 deniz miline kadar genişletmeye hazırlandığını da söyledi.



Kocyas'ın açıklamalarında dikkat çeken ayrıntı ise bu planlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hazır olduğunu söylemesi oldu.



Yunanistan'ın bu kararı alması bölgedeki dengelerin tamamen değişmesi demek.



Yunanistan'ın karasularının 12 deniz miline çıkarılması durumunda %49 olan açık deniz alanı %19'lara kadar düşecek.



Uzmanlar, Ege sularında Yunanistan'ın bir mil genişlemesinin bile Türkiye için kabul edilebilir olmadığını açıkla ifade ediyor.



ulusal.com.tr