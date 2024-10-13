Köfteci Yusuf'a kötü bir haber daha!

Türkiye'nin zincir restoranlarından Köfteci Yusuf'un ürünlerinde 'domuz eti' çıkmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Köfteci Yusuf ürünlerin helal sertifikalı olduğunu, bahse konu ürünlerin kendi şubelerinde üretilmediğini ve numune alınırken birçok teknik hata yapıldığını belirtirken yeni bir gelişme yaşandı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), bakanlığın numune çalışmaları yaptığı tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi.

'HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş belgesi bulunmamakta'

Açıklamada, HAK'ın doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlemediğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

- Yakın dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan bir gıda işletmesinin Ankara'da yerleşik 2 farklı hizmet sunum noktasında bu yıl mart ayında alınan numunelerde 'domuz geni tespiti' yapıldığı görülmüştür. Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. İlgili işletmenin, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlenme tarihi 15 Ağustos 2024'tür. Ayrıca ağustosta ilgili kuruluşun düzenlediği helal belgesi sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği 'kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı' kapsamaktadır.

Savunma talep edildi

Domuz etinin ürünleri merkezden alıp tüketime hazır hale getiren 2 restoranın hizmet sunumunda ortaya çıktığının altı çizilirken, "Dolayısıyla işletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır. Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal ve benzeri olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Köfteci Yusuf 'karanlık kumpas' demişti

Köfteci Yusuf'tan gelen açıklamada ise iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek, "Zira bu büyüklükteki bir firmanın bahsedildiği gibi bir riski alması hayatın olağan akışına da uygun düşmeyecektir. Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz." denilmişti.