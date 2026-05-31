Komadan uyanan kadın dehşeti anlattı: “Abimi arayıp ‘Beni kurtar’ demiştim"

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 1 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda balkondan düşerek ağır yaralanan 41 yaşındaki Burçak Şişman, aylar süren yoğun bakım tedavisinin ardından bilincine kavuştu.

Bir çocuk annesi Burçak Şişman, olay gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şişman, eşi Adem Şişman’ın uyuşturucu kullandığını ve kendisine baskı yaptığını söyledi.

“ADEM BENİ CAMIN ÖNÜNE SÜRÜKLEDİ”

Sabah gazetesinin haberine göre Burçak Şişman, olay günü eşiyle tartışma yaşamadıklarını ancak eşinin kendisini camın önüne sürüklediğini anlattı.

Şişman, şu ifadeleri kullandı:

“Aramızda tartışma yoktu ama Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp ‘Beni kurtar’ demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum.”

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda Burçak Şişman’ın avuç içlerinde tespit edilen lezyonlara ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Raporda söz konusu izlerin düşme sırasında ağaca ya da başka bir cisme tutunma amacıyla oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi. Bu durumun adli literatürde cinayet orijinli olaylarda daha sık görülen bulgular arasında yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca genç kadının düşüş sırasında ağaç dallarına çarpmasının hızını azalttığı ancak vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu ifade edildi.

EŞİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adem Şişman ise suçlamaları kabul etmedi.

Şişman, “Eşim miras konusunda ailesinden baskı görüyordu, bu yüzden psikolojisi bozuldu. Olay günü çocuktan ses geldi diyerek sofradan kalktı, sonra aşağı düştüğünü gördüm. Ailesinin baskısıyla bana bu iftirayı atıyor” dedi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturmanın ardından Adem Şişman hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olayla ilgili yargılamanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.