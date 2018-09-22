Mavi bereli komandolar, Isparta’daki "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda, zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak göreve hazırlanıyor. Terörist unsurların nasıl bertaraf edileceği eğitimini alan komandolar, doğal engelleri aşmak için de dağcılık teknikleri kursu görüyor. Tüm bu eğitimleri yüreklerindeki vatan aşkıyla harmanlayan Türk komandoları, terör örgütlerinin korkulu rüyası oluyor.

Onlar terör örgütlerin korkulu rüyası, vatan savaşının yılmaz kahramanları, Türk komandoları…



Mavi bereli komandolar, Isparta'daki "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda, zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak göreve hazırlanıyor.



Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı bünyesinde eğitimden geçiyorlar. Komandolar, güç, cesaret, kararlılık ve dayanıklılık gibi özellikler kazanıyor.



Komutanlıkta temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar için 16 hafta süresince tatbikat düzenleniyor. Askerler, her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe erişiyor.



Eğirdir’deki sarp arazilerde yapılan tatbikatta, temel eğitim kursunda alınan bilgi ve beceriler arazi şartlarında uygulandı.



Komandolar, arazide karşılaşılması muhtemel terörist unsurların nasıl bertaraf edileceğine ilişkin eğitildi. Karşılaştıkları doğal engelleri ise özel olarak kursunu gördükleri dağcılık tekniklerini kullanarak aştılar.



Tatbikatta senaryo gereği komandolar, terörist bulunduğu değerlendirilen sarp bölgelere anında intikal etti. Büyük cesaret gerektiren noktalardan korkusuzca ve başarıyla geçtiler.



Sırtlarındaki 40 kilogramlık teçhizatlarıyla arazide kilometrelerce yürüdüler. Helikopterlerle de farklı bölgelerde doğru noktalara indiler. Etkili şekilde arazide güvenlik tedbiri aldılar.



Teröristlerin bulunduğu bölgelere hiç beklenilmeyen yerden sızan komandolar, şok baskınlarla düşmanı yok etme kapasitesine ulaştı.



Tatbikatın sonunda komandolar, teçhizatlarıyla bin 749 rakımlı Sivri Tepe'ye zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.



Türk ordusunun komando andını Eğirdir semalarına haykıran askerler, tatbikatı başarıyla bitirerek mavi bere takma hakkını kazandı.



ulusal.com.tr