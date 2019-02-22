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Komandolar sıfırın altında 30 derecede görevde

"Dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu'da operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Çetin kış ve zorlu arazi koşulları onlara engel olmuyor

Komandolar sıfırın altında 30 derecede görevde
Sıfırın altında 30 derece ve 2 metrelik karda operasyon yürütüyorlar. Komandolar için zor arazi şartları diye bir şey yok. Onlar için her zaman birinci öncelik vatanın huzuru ve milletin güvenliği.

Kars'ta görev yapan askerler, şiddetli kara rağmen, zaman zaman haftalarca arazide kalıyor.

Mehmetçik, PKK'dan temizlediği üslerde kardan yaptıkları iglo evlerde kalarak soğuktan korunuyor.

Teröristlerin "Ulaşılamaz, girilemez" dedikleri mağara ve sığınaklarını yok ediyor, örgütü eleman ve lojistik kaybına uğrattıyorlar.

Olası bütün hareketliliği değerlendiren kahraman komandolar araziyi karış karış kontrol ediyor.

ulusal.com.tr
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