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Komandolar teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, komandoların terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mayınları imha ettiği görseller paylaşıldı.

Komandolar teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mayınların komandolar tarafından imha edildiği görseller paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Pençe-2 Harekatı ile Irak'ın kuzeyinde dağ-bayır demeden operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak, mağara, EYP ve mayınları teker teker imha ediliyor." mesajına yer verild
i.
Paylaşımda ayrıca harekata katılan komando birliklerinin arazi şartlarındaki görsellerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı
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