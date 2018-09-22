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Komandolar Tunceli'den İdlib'e uğurlandı

1 tabur asker İdlib’e uğurlandı. Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde İdlib’de görev üstlenecek komando birliği, Tunceli’den dualarla yolcu edildi.

Komandolar Tunceli'den İdlib'e uğurlandı

Yurt içinde ve yurt dışında teröre aman vermeyen askerlerimiz Vatan Savaşı'nda yeni görevler için yola çıktı. Türk Ordusu’nun yiğit komandoları, İdlib’e uğurlandı.

Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli 1 tabur asker, düzenlenen törenle İdlib’e yolcu edildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, Rusya ile sağlanan mutabakat sonrası İdlib’e ilave asker gönderilmesi kararı alındığı belirtildi. 

Kent protokolünün hazır bulunduğu törende Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, konuştu.

Tören, Mehmetçiğimizin dualarla yeni görev yerlerine uğurlanmasıyla son buldu.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #tunceli #komando #idlib #uğurlama
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