Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Terör örgütünün pek çok mağara ve sığınakları da imha edildi. Son olarak teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit edildi." açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"27 Mayıs tarihinde Irak kuzeyindeki



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ



Bir başka bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat EYP düzeneği, 12 adet basma düzenekli EYP, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Farklı bir tepede ise 6 Adet ÇNRA/KATYUŞA Mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen bir başka mağarada da 1 adet 3.5 kw jeneratör, 2 adet av tüfeği (biri sağlam), 1 varil AK-47 dipçiği, 9 adet BKC MK. RF. tamburası ve tamir sandıkları bulunarak imha edildi."



ulusal.com.tr

"27 Mayıs tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda terör örgütü PKK ’ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mühimmatlar imha edilmeye devam ediliyor. Komandolar Hakurk’un kalbine kadar girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün pek çok mağara ve sığınakları da imha edildi. Son olarak teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit edildi. Mağarada pek çok yaşam malzemesinin yanı sıra 200 adet elektrikli fünye, 100 adet normal fünye, 15 adet hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, 1 adet nikon dürbün, 15 adet AK-47 şarjörü, 13 adet gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 adet av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.Bir başka bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat EYP düzeneği, 12 adet basma düzenekli EYP, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Farklı bir tepede ise 6 Adet ÇNRA/KATYUŞA Mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen bir başka mağarada da 1 adet 3.5 kw jeneratör, 2 adet av tüfeği (biri sağlam), 1 varil AK-47 dipçiği, 9 adet BKC MK. RF. tamburası ve tamir sandıkları bulunarak imha edildi."