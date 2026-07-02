Komedyen Deniz Göktaş İstanbul'da gözaltına alındı!

Tatil amacıyla gittiği yurt dışı seyahatini tamamlayarak İstanbul'a dönen Göktaş, uçaktan indikten sonra havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Pasaport kontrolü sırasında hakkında arama/yakalama kararı olduğu anlaşılan ünlü komedyen, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

GÖZALTININ ARKASINDAKİ SEBEP: RESEN BAŞLATILAN "DİNİ DEĞERLER" SORUŞTURMASI

Deniz Göktaş'ın havalimanında gözaltına alınmasına gerekçe olan adli sürecin detayları da netleşti. Ünlü komedyenin büyük tartışma yaratan son gösterisi "Ölü Deniz"deki bazı mizahi ifadeler ve tiplemeler yargıya taşınmıştı.

Suçlama: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gösteride yer alan bazı ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddelerinde düzenlenen "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunun unsurlarını taşıdığı şüphesiyle hareket geçti.

Sosyal Medya Görüntüleri Etkili Oldu: Soruşturmanın, gösteriden kesitlerin paylaşıldığı sosyal medya platformlarındaki dijital ayak izleri, video kayıtları ve kamuoyunda oluşan tepkiler doğrultusunda savcılık tarafından resen (kendiliğinden) başlatıldığı öğrenildi.

SÜREÇ İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Havalimanı emniyet birimlerince muhafaza altına alınan Deniz Göktaş'ın, ifadesi alınmak üzere ilgili adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturmada, gösterinin tam kaydı ve sosyal medyada infial yarattığı öne sürülen kesitlerin bilirkişi tarafından inceleneceği, komedyenin savunmasının ardından serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verileceği belirtildi.