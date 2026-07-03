Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

Sosyal medyada yayınladığı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş’ın sanal medya platformlarında paylaştığı bir videoyu inceleyerek içerikte suç unsuru bulunduğuna kanaat getirdi ve hakkında resmi soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aranan Göktaş, dün yurt dışı seyahatini tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yaptı. İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrol noktasından geçtiği sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki ilk işlemleri tamamlanan ve ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen komedyen, doğrudan adliyeye sevk edildi.

Savcılık, işlemlerinin ardından Göktaş'ı "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarını yönelterek, tutuklu yargılanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakim karşısına çıkan komedyen hakkında, sunulan gerekçeler doğrultusunda tutuklama kararı verildi. 

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