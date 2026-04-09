Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'a hakaret gerekçesiyle gözaltına alındı

Komedyen Tuba Ulu, sahne aldığı bir gösteride Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA YAYIMLANAN MÜSTEHCEN SÖZLER

Soruşturmaya konu olan olay, Tuba Ulu'nun bir sahne performansı sırasında çekilen ve sosyal medya platformlarında yayımlanan videonun ardından gelişti. Videonun incelenmesi sonucunda, komedyenin Kanuni Sultan Süleyman'ı hedef alarak aleni bir şekilde müstehcen sözler kullandığı belirlendi.

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hukuki süreci başlattı. Savcılık değerlendirmesinde, videoda yer alan ifadelerin tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret niteliği taşıdığı saptandı. Başlatılan bu soruşturma çerçevesinde harekete geçen emniyet ekipleri, Tuba Ulu'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.