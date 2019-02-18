Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 778 şüpheliden adliyeye sevk edilenlerden 107'si tutuklandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine geçen hafta 76 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda bin 112 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 76 ilde operasyonda şu ana kadar 778 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 441 kişiden 107'si tutuklandı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 137 kişinin soruşturmayla ilgili önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Haklarında ek gözaltı kararı verilen 337 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 şüpheliden 143'ünün başka FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu, 130'unun ise görevde olduğu kaydedildi.