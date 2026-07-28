"Komiserim" dedi, mezarlığa çağırdı! Servet değerindeki poşetle kaçarken enselendi

Çatalca Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz tarihinde Ferhatpaşa Mahallesi Hacı Hamdi Bey Sokak'ta telefon üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kendisini komiser olarak tanıtan kişilerin bir vatandaşı kandırdığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis, vakit kaybetmeden olayın mağduru M.G. ile irtibata geçti.

"ADINIZA AÇILAN HATLARDAN SUÇ İŞLENDİ" YALANI

Müşteki M.G. polisle yaptığı görüşmede, bir gün önce akşam saatlerinde yaşananları anlattı. Mağdurun ifadesine göre; kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi, M.G.'nin adına açılan hatlardan suç işlendiğini ve sahip olduğu para ile altınların bu suçlarda kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu görüşmenin ardından dolandırıcının yönlendirmesiyle çağrıldığı yere giderek altınları teslim edeceğini belirten M.G., durumdan şikayetçi oldu.

MEZARLIKTAKİ BULUŞMADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Müştekinin anlattıkları doğrultusunda operasyon başlatan Çatalca Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ile mağdurun buluşacağı Ferhatpaşa Mezarlığı ve çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra adrese gelen siyah eşofman, beyaz tişört ve beyaz şapka giyen erkek şahıs, mezarlıkta bekleyen M.G.'ye yaklaştı. Mağdurun elindeki poşeti teslim alan şüpheli bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı esnada çevrede bekleyen polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin F.Y. olduğu tespit edildi. F.Y.'nin M.G.'den aldığı poşetin içerisinde yapılan aramada müştekiye ait 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 3 bin 500 dolar ve 4 bin euro bulundu. Ele geçirilen altın ve dövizler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Temmuz'da mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.