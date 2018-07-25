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'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı
'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı
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'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında, soruları sınav öncesi alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı

Edilinen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde farklı tarihlerdeki 5 operasyonda gözaltına alınanların ifadelerine başvuruldu. 

Bu kapsamda etkin pişmanlıktan faydalanan bazı zanlıların verdikleri ifadelerle soruların ele geçirilmesi ve dağıtılmasında yeni isimlere ulaşıldı.

İncelemelerin ardından 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #fetö
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