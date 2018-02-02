Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 40 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesinde sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttıkları tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesinde sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında FETÖ'nün yaptığı usulsüzlüklere ilişkin, 2014 yılında rapor hazırlamıştı.



Rapora göre, 2010 Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavları (Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı), 2009'da olduğu gibi imzalanan protokol doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına yaptırıldı. Ancak sınavdaki 100 sorudan 80'ini hazırlayan Polis Akademisi Başkanlığının 13 sorusu, açılan 186 dava sonucunda idari yargı kararıyla iptal edildi. Aynı yıl sınav sonucuna göre bin aday başarılı olurken, iptali sağlayan yargı kararından sonra 94 aday daha başarılı sayılarak bir sonraki yılın kursuna katıldı. Yargı kararından önce kursa katılan ancak kararla başarısız duruma düşen ve "kazanılmış hak" gerekçesiyle kursa devam ettirilen 94 adaya ise soru iptalinden sonra düzenlenen listede başarısız oldukları belirtilmesine rağmen hak etmedikleri menfaat sağlandı.



Raporda 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki sınavların, imzalanan protokol doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırıldığı ancak soruların Polis Akademisi Başkanlığından temin edildiği yer aldı. Sınavların ardından açılan davalar sonucunda bazı soruların iptal edildiği, bu nedenle başarısız sayılması gereken adayların "kazanılmış hak" gerekçesiyle kursa devam ettirilerek haksız menfaat sağlandığının da altının çizildiği raporda, sınavı kazandıkları sonradan belirlenen adayların ise bir sonraki yıl açılan kursa çağrıldığı vurgulandı.