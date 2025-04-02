Komşusu ihbar etti: Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın başı dertte!

İhbarın ardından Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kasım 2023’te Ercan’ın yazlığında inceleme yaptı. Denetim sonucunda:

Zemin katta izinsiz kapatma işlemleri,

Çatı katında kaçak yapılaşma,

Bahçede ise imar barışı kapsamında gösterilerek plana aykırı bir depo olduğu tespit edildi.

Belediye ekipleri, söz konusu yapılar için tutanak tutarak yıkım kararı aldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kaçak yapılarını yasallaştırmak için Kuşadası Belediyesi’nden ruhsat talebinde bulundu. Ancak mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle bu talep reddedildi.