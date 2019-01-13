Ulusal davalarda her zaman en önünde yer alan kahramanlardan merhum Rauf Denktaş’ı komutanlar da unutmadı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, Denktaş'ı anlatan birer yazı kaleme aldı

Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, tüm Türk dünyasının yakında tanıyıp sevdiği bir isimdi Rauf Denktaş. Yüreğindeki vatan aşkı ile milyonlarca kişiye örnek ve rehber oldu. Sadece adada değil dünyanın dört bir yanında Türklük mücadelesi verdi. 2012 yılında vefat etti. Ardında unutulmaz bir hayat bıraktı.



Karşılaştığı, sohpet ettiği herkes de bir iz bıraktı. O isimlerden biri de emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'di. Gürdeniz, Denktaş'ı anlattığı bir yazı kaleme aldı.

"Kendisini minnet, takdir, özlem ve vefa ile anıyoruz. 13 Ocak 2012 tarihinde vefat haberini aldığımda, Balyoz kumpası üzerinden özgürlüğümün çalındığı Hasdal Askeri Cezaevinde bulunuyordum. Yıkılmıştım. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük kalesi, Türklük onurunu korumak için hayatını her türlü tehlikeye atabilen ulusal kahramanı, Kıbrıslı Türklerin babası, mücahitlerin lideri aramızdan ayrılmış, kaderin ona biçtiği görevi tamamlamış olmanın onuru ile sonsuzluğa yelken açmıştı."



Gürdeniz, millî davasını sonuna kadar savunan Denktaş'ın da hedef tahtasına oturtulduğunu yazdı.



Emekli Tümamiral Gürdeniz, yazısında Denktaş'ın mücadelesinin bugünlere yansımasını anlattı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı da Aydınlık'a Denktaş'ı anlattı.

Kundakçı "Kıbrıs Türkünün Kıbrıs’ta ezilmesine, yok edilmesine ilk defa karşı koyanlardan birisidir. Rauf Denktaş’ın özellikle hukuk bilgisi ve ayrıca mücadele azmi, kararlılığı gerçekten bu mücadeleden Kıbrıs Türkünün başarıya ulaşmasında çok büyük rol oynamıştır." dedi.



Kundakçı, mücadeleci ruhuna vurgu yaptı.

Kundakçı, "Rauf Denktaş kurucu bir başkandır. Kendisini unutmak mümkün değildir. Kıbrıs Türkünün de onun düşüncesini aynen sürdürmesi, Türkiye’deki bütün yetkililerin de onun düşüncesini paylaşmaları gerekmektedir. Rauf Denktaş, her mücadelenin içinde olmuştur. 1948’lerden itibaren ölünceye kadar bu mücadelesini sürdürmüştür. Onu unutmak mümkün değildir.” dedi.



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