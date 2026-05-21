Kongo'da cenaze krizi: Ebola tedavi merkezi ateşe verildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola şüphesiyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin aileye teslim edilmemesi sonrası çıkan olaylarda Ebola tedavi merkezi ateşe verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde Ebola salgını nedeniyle tansiyon yükseldi. “Salgının merkez üssü” olarak gösterilen Rwampara kasabasında çıkan olaylarda Ebola tedavi merkezi ateşe verildi.

Görgü tanıkları ve polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Ebola şüphesiyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin yakınlarına teslim edilmemesi bölgede protestolara yol açtı.

Bir grup genç, Rwampara’daki Ebola tedavi merkezine zorla girerek içerideki ekipmanları tahrip etti. Olaylar sırasında Ebola şüphelisine ait olduğu değerlendirilen en az bir cenaze de ateşe verildi.

Sağlık çalışanlarının güvenlik gerekçesiyle bölgeden araçlarla ayrıldığı belirtildi.

“GENÇLER MERKEZİ ATEŞE VERDİ”

Bölgedeki üniversite öğrencilerinden Alexis Burata açıklama şu şekilde:

“Polis kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Gençler sonunda merkezi ateşe verdi.”

CENAZE PROTOKOLÜ KRİZ ÇIKARDI

Ituri Eyaleti Kamu Güvenliği Dairesi Başkanı Kıdemli Komiser Yardımcısı Jean Claude Mukendi, olayların cenaze defin protokolleri nedeniyle çıktığını doğruladı.

Mukendi, Ebola şüphesi bulunan cenazelerin sağlık kurallarına uygun şekilde defnedilmesi gerektiğini belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu ALIMA’nın saha koordinatörü Hama Amadou ise olayların daha sonra kontrol altına alındığını ve sağlık ekiplerinin merkeze geri döndüğünü açıkladı.

EBOLA SALGINI YENİDEN YAYILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Uganda’daki Ebola salgınının uluslararası halk sağlığı açısından acil durum oluşturduğunu açıklamıştı.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya ise ülkede vaka sayısının 435’e, hayatını kaybedenlerin sayısının 118’e yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer, mevcut salgının nadir görülen “Bundibugyo” varyantından kaynaklandığını ve hastalık için onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığını belirtiyor.

EBOLA VİRÜSÜ İLK KEZ 1976’DA GÖRÜLDÜ

Bir tür kanamalı ateşe neden olan Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görüldü.

Batı Afrika’da 2014-2017 yılları arasında yaşanan büyük salgında ise yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

