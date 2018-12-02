banner999
İzmir polisi o çeteyi çökertti
İzmir polisi o çeteyi çökertti
Lucescu'dan EURO 2020 Elemeleri yorumu
Lucescu'dan EURO 2020 Elemeleri yorumu
Refik Durbaş son yolculuğuna uğurlandı
Refik Durbaş son yolculuğuna uğurlandı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı

Konkordato ilan etmenin koşulları değişiyor

Meclis'te bu hafta konkordato ilan etmenin koşullarını değiştiren kanun teklifi ele alınacak. Teklife göre konkordato ilanı için gerekli raporu verecek denetim kuruluşları sınırlandırılıyor. Aynı teklifle abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların takibine ilişkin de düzenlemeler yapılıyor.

Konkordato ilan etmenin koşulları değişiyor

Geçen hafta plastik poşetlerin parayla satılmasını karara bağlayan Meclis yeni hafta da bazı teklifler için mesai yapacak.

4 Aralık Salı günü Genel Kurul'da Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre  abonelik sözleşmesi ve diğer borçlara ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak. Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak, icraya başvurma ile tahsil harçları ise alınmayacak.

Teklifin içinde ekonomideki dalgalanmanın yoğunlaşmasıyla sıkça duyulmaya başlanan konkordatoya ilişkin de düzenlemeler var. Buna göre, konkordato ilanı için gerekli raporu verecek denetim kuruluşları sınırlandırılacak  ve konkordato ilanının şartları değiştirilecek.

Denetim raporlarıyla, konkordato talep edenin gerçek mali durumunun mahkeme huzuruna taşınması sağlanacak.

Genel Kurul'un yanı sıra yeni haftada Plan ve Bütçe Komisyonu'nun da mesaide olması bekleniyor. Komisyonda, yaşlılık aylığı için 1000 lirayı alt sınır belirleyen, işsizlik ödeneğinin şartlarını değiştiren ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulmasını içeren kanun teklifinin ele alınması öngörülüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #konkordato
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.