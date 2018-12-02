Meclis'te bu hafta konkordato ilan etmenin koşullarını değiştiren kanun teklifi ele alınacak. Teklife göre konkordato ilanı için gerekli raporu verecek denetim kuruluşları sınırlandırılıyor. Aynı teklifle abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların takibine ilişkin de düzenlemeler yapılıyor.

Geçen hafta plastik poşetlerin parayla satılmasını karara bağlayan Meclis yeni hafta da bazı teklifler için mesai yapacak.



4 Aralık Salı günü Genel Kurul'da Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.



Teklife göre abonelik sözleşmesi ve diğer borçlara ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak. Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak, icraya başvurma ile tahsil harçları ise alınmayacak.



Teklifin içinde ekonomideki dalgalanmanın yoğunlaşmasıyla sıkça duyulmaya başlanan konkordatoya ilişkin de düzenlemeler var. Buna göre, konkordato ilanı için gerekli raporu verecek denetim kuruluşları sınırlandırılacak ve konkordato ilanının şartları değiştirilecek.



Denetim raporlarıyla, konkordato talep edenin gerçek mali durumunun mahkeme huzuruna taşınması sağlanacak.



Genel Kurul'un yanı sıra yeni haftada Plan ve Bütçe Komisyonu'nun da mesaide olması bekleniyor. Komisyonda, yaşlılık aylığı için 1000 lirayı alt sınır belirleyen, işsizlik ödeneğinin şartlarını değiştiren ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulmasını içeren kanun teklifinin ele alınması öngörülüyor.





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