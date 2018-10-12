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Konsolosluğa giren beyaz önlüklü şahıs kim

Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin konutuna, elinde çantayla beyaz önlüklü bir kişinin girdiği görüldü. 

Konsolosluğa giren beyaz önlüklü şahıs kim

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.

Çevresi polis bariyerleriyle çevrilen başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu bekliyor. 

Bu arada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin, konsolosluk binası yakınındaki konutunun önüne konsolosluk aracıyla bir kişi geldi.

Binaya giren kişinin üzerinde beyaz önlük bulunduğu, elinde sırt çantası taşıdığı görüldü.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, konsolosluk binasına girdi

Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, konsolosluk binasına girdi.

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken, sivil plakalı 4 otomobille gelen 11 kişi, konsolosluğa girdi.

Söz konusu kişiler, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi gazeteci #cemal kaşıkçı #suudi arabistan #levent #beyaz önlük
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