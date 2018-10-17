Al Jazeera, başkonsolosluktaki aramalarda elde edilen DNA örnekleri ile konsolosluk konutundaki örneklerin uyuştuğunu öne sürdü.

Al Jazeera, Türk yetkililerin konsolosluk konutundaki aramasıyla ilgili yeni bir bilgi paylaştı.



Türk güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili başkonsoloslukta yapılan aramalarda elde edilen DNA örnekleri ile konsolosluk konutundaki örnekler uyuşuyor.



Al Jazeera, Türk yetkililerin konsolosluk konutundaki aramasıyla ilgili yeni bir bilgi paylaştı.



Türk güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili başkonsoloslukta yapılan aramalarda elde edilen DNA örnekleri ile konsolosluk konutundaki örnekler uyuşuyor.



Öte yandan Cemal Kaşıkçı'nın kan örneklerinin ABD'den istendiği de belirtiliyor.







