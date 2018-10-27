Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünden dün sabah konsolosluk minibüsüne binerek ayrılan 3 kişi, aynı araçla binaya geldi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünden dün sabah 3 valiz ve bir siyah poşetle konsolosluk minibüsüne binerek ayrılan 3 kişi aynı araçla binaya döndü.



Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor.



Dün sabah erken saatlerde 3 valiz ve bir siyah poşetle konsolosluk minibüsüne binerek ayrılan 3 kişi bu gece aynı araçla konsolosluğa geldi.



Levent'teki konsolosluk binasının girişine dün sabah erken saatlerde siyah camlı bir minibüs gelmişti. Giriş kapısına yanaşan konsolosluk plakalı minibüse başka bir araçtan yine konsolosluk görevlileri tarafından 3 valiz ve içi dolu siyah bir poşet konulmuştu. Konsolosluk içinden çıkan bir kişinin de elinde kabloyla bindiği bu minibüs, 3 kişiyle daha sonra konsolosluk binasının önünden ayrılmıştı.