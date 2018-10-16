Suudi yetkililerin katılamaması nedeniyle Başkonsolosluk konutunda bu gece arama yapılmayacağı öğrenildi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan yetkililerin, başkonsolosluk konutunda bugün inceleme yapmayacağı belirtildi.



Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki Meşeli Sokağı'nda bulunan konutuna çıkan yollara polis ekiplerince çekilen emniyet şeridi kaldırıldı.



Çalışma grubunun inceleme için gelmesini bekleyen yerli ve yabancı basın mensuplarına, konutta bugün inceleme yapılmayacağı ifade edildi.



Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.



Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, dün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.



Konutu aranacak olan Suudi konsolos ülkesine gitti

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak gündeme gelen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla ülkesine döndüğü belirtildi. Uteybi'nin havalimanında VİP çıkışı kullandığı öğrenildi.



Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.



