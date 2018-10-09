Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ortadan kaybolması ile ilgili ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Konsoloslukta yapılacak aramayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın yöneteceği öğrenildi.

ABD'deki bir gazetede köşe yazıları kaleme alan Suudi Arabistan vatandaşı 60 yaşındaki Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş 13.20'de binaya girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.



Aynı akşam olayın emniyet birimlerine bildirilmesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlarılan soruşturmanın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde Konsoloslukta ve bazı konsolosluk yerleşkelerinde gerçekleştirilecek aramayı da bizzat Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın yöneteceği belirtildi. Başsavcı Vekili Yılmaz'a bir savcının eşlik edeceği kaydedildi.



Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam 3 kişi girdi

Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde 3 kişinin girdiği görüldü.

Başkonsolosluğun arka kapısından 21.30'da giriş yapan 3 kişiden birinin elinde bulunan alet çantası dikkati çekti. Kapıda konsolosluk yetkilisi tarafından karşılanan kişiler, içeride yaklaşık bir saat kaldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsolosluk binasında inceleme yapılması bekleniyordu.

