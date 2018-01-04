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Kontonis: Yunanistan’da yargılanmaları olasılığını araştırıyoruz

Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis: "(Darbeci askerlerin) Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca dışarıda işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanmaları olasılığını araştırıyoruz"

Kontonis: Yunanistan’da yargılanmaları olasılığını araştırıyoruz

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanabilme olasılığını araştırdıklarını söyledi.

Kontonis, Atina’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin darbeci askerlerle ilgili sorularını yanıtladı.

Yunan Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca darbeci askerlerin Yunanistan’da yargılanabileceğini söyleyen Kontonis, darbeci askerlerin Yunanistan’da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini belirtti.

Kontonis, “(Darbeci askerlerin) Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca dışarıda işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanmaları olasılığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin olasılığı incelediğini kaydeden Kontonis, darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğini ilişkin soru üzerine ise bu konunun Yunanistan Yüksek Mahkemesinin ret kararı ile nihai olarak kapandığını ve karara herkesin saygı duyduğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yunanistan Adalet Bakanı #darbeci askerler
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