İnşaat sektöründe yaşanan kriz giderek derinleşiyor. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen yaklaşık 60 bin kişi evleri teslim edilmeyince mağdur oldu. Ev sahibi olma hayalleri kursaklarında kalan vatandaşlar, seslerini duyurmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

İstanbul'da kanukzedelerin sayısı binleri aştı. Paralarını ödemelerine rağmen binlerce vatandaşın evi hala teslim edilmedi.



Ziya ve Fatma Velioğlu çifti tam 7 yıl önce bir ev sahibi olmak istedi...



Mağduriyetleri hepsini bir araya getirdi. Hayalleri yıkılan yüzlerce kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir kez daha eylem yaptı.



Günler ayları aylar yılları kovaladı ama evlerine bir türlü kavuşamadılar.



Mağdur vatandaşların maket üzerinden aldığı evlerde maket çıktı. İnşaat firmaları evleri yapmaya hala başlamadı.



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı sorunu devlet desteğiyle çözlebileceğini vurguladı.



İstanbul'da yaklaşık 60 bin konut mağduru var ama bu sorun tüm Türkiye'de devam ediyor...





HABER: DİLEK DOĞAN

ulusal.com.tr