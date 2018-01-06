İnşaatlarda kullanılan betonun denetimi için çipli sisteme geçilecek. Çipli beton sistemi 81 ile yayılacak. Sistem ile ilgili her türlü bilgilye e-Devlet üzerinden erişilebilecek. Çiplerin yerli üretimle elde edilmesi Aselsan tarafından sağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, inşaatlarda kullanılan betonun denetiminin elektronik ortamda yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Afyonkarahisar, Karaman ve Düzce’de pilot olarak uygulanana çipli beton sistemi 81 ile yaygınlaştırılacak.



Sistemin yaygınlaşması ile kalitesiz beton kullanımına kesinlikle geçit verilmeyecek. Sistem sadece kamu binalarında değil, tüm özel sektörün inşaat uygulamalarında da devreye girecek. Yapı Denetim Sistemi (YDS) kapsamında yapılan çalışma ile çip sistemine geçişle birlikte inşaatlarda kullanılan betona ilişkin tüm bilgilere erişme imkânı da olacak.



E-DEVLET'TEN İZLENEBİLECEK



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, hükümet, bununla birlikte eş zamanlı bir başka çalışma daha yürütüyor. Vatandaş ev satın almak istediğinde ‘e-devlet’e konutun ada-parsel numarasını girerek her türlü bilgiye ulaşabilecek. Sistemle evlerin yaşı, inşaat safhasında çekilmiş fotoğrafları, müteahhidi, beton numunesi sonuçları yer alacak. Varılan işbirliğini değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, bunun milli bir çalışma olacağını belirtti. Öztürk, “Afyonkarahisar’daki uygulamaların sonucunda Türkiye’ye yaygınlaştırarak, betonlarımızı çiple izleme sisteminin zeminin oluşturacağız. Binalar, yapılar bazında geleceğimize daha güvenli ve kaliteli zeminler oluşturacağız” dedi.



ASELSAN ÜRETECEK



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat yapım uygulamalarına yönelik deneyim ve bilgi birikimi ile Türk Savunma Sanayiindeki izleme, güvenlik ve bilişim konusundaki teknik kabiliyet, tecrübe ve bilgi birikiminin birleştirilerek, betonda çipli sistem (e-beton) uygulamasına geçilecek. işlemlerin her biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenebilir olacak. Ayrıca çiplere ya da deneylerin gerçekleştiği cihazlara Bakanlık bilgisi/izni dışında herhangi bir müdahale yapılamayacak ve sonuçlar doğrudan yazılım sistemine aktarılacak. Bu sistemin devreye girmesinden itibaren bir yıl içerisinde de kullanılacak çiplerin yerli üretimle elde edilmesi Aselsan tarafından sağlanacak.



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