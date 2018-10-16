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Konutu aranacak olan Suudi konsolos ülkesine gitti

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak gündeme gelen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla ülkesine döndüğü belirtildi. Uteybi'nin havalimanında VİP çıkışı kullandığı öğrenildi

Konutu aranacak olan Suudi konsolos ülkesine gitti

Son günlerde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın şüpheli bir şekilde kaybolmasıyla gündeme Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın edindiği bilgilere göre, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi bugün saat 17.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla ülkesine dönüyor. Uteybi'nin havalimanında VİP çıkışı kullandığı öğrenildi

Başkonsolos, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından konutundan çıkmamıştı.

Başkonsolosun yaşadığı konutunda ve konsolosluk araçlarında bugün akşam saatlerinde arama yapılması bekleniyordu.

Amerikan Washington Post gazetesinin Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü, evrak almak üzere girdiği İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmamıştı. Halen akıbeti bilinmeyen muhalif gazetecinin, Başkonsolosluk binasında öldürülmüş olabileceğine ilişkin haberler gündemde üst sıralarda yer almıştı.

Etiketler; #suudi arabistan #cemal kaşıkçı
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