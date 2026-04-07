Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım projelerini değerlendirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında şehrin tarım projelerini ve kırsal yatırımlarını değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Altay, 2018 yılından bu yana Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayata geçirilen tarımsal kalkınma destekleri ile 66 küçük ölçekli sulama yatırımının toplam tutarının 965 milyon lirayı aştığını duyurdu. Altay, Konya'nın geniş tarım arazileri ve gelişmiş tarımsal sanayi altyapısı ile Türkiye'nin üretim gücünü belirleyen merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Konya'nın Çatalhöyük'ten günümüze uzanan binlerce yıllık tarımsal birikiminin, bilinçli üretim anlayışının temelini oluşturduğunu belirten Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi. Bu vizyon doğrultusunda kuraklığa dayanıklı ürünleri ve organik üretimi destekleyen, yerel üreticiyi güçlendiren, atıl arazileri üretime kazandıran ve su kaynaklarının verimli kullanımını esas alan bir tarım politikası izlediklerini aktardı. Sürdürülebilir tarım çalışmalarında eğitime de ağırlık verdiklerini dile getiren Altay; tarla ve bahçe bitkilerinden hayvancılığa, arıcılıktan modern sulama tekniklerine kadar üreticilere yönelik eğitim programları düzenlediklerini kaydetti. Altay, bu eğitimlerde özellikle kuraklıkla mücadele, su tasarrufu ve modern sulama yöntemleri üzerinde durduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:"Çünkü verimli ve sürdürülebilir üretim ancak planlı ve bilinçli adımlarla mümkündür. Anadolu'nun tahıl ambarı olarak bilinen bu bereketli topraklar, sadece ülkemizin değil, dünyanın gıda güvenliğine katkı sağlayan önemli üretim merkezlerinden biri olmuştur. Bu topraklarda tarım, ekonomik bir faaliyet olmasının yanı sıra bir medeniyet birikimidir."

23 MİLYONU AŞAN FİDAN VE FİDE DESTEĞİ

Tarımsal desteklemelerin rakamsal verilerini paylaşan Başkan Altay, geçen yıl 31 ilçedeki çiftçi ve üreticilere 138 bin 184 fide ve fidan desteği sağlandığını, 2018 yılından bugüne kadar verilen toplam fidan ve fide sayısının ise 23 milyon 226 bine ulaştığını bildirdi. Sadece geçen yıl üreticilere 24 milyon 575 bin liralık tarımsal destek sağlandığını aktaran Altay, yatırımların ulaştığı boyutu "2018 yılından bu yana Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 66 küçük ölçekli sulama yatırımı yaptık. Bu süreçte sulama yatırımlarının tutarı, güncel bedelle 596 milyon lira oldu. 2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarı 965 milyon lirayı aştı." sözleriyle özetledi.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜ: KONYA

Konya'nın sadece üretim yapan bir şehir olmanın ötesinde, tarımı planlayan, yöneten, geliştiren ve dünyaya anlatan bir tarım başkenti olduğunu vurgulayan Altay, şehrin tarımsal potansiyelinin altını çizdi. Türkiye'nin küresel çaptaki tarımsal başarısında Konya'nın rolüne dikkat çeken Altay, "Bugün Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk yedi ülke arasında yer alıyorsa bu başarı, bu vizyonun bir sonucudur. Bu güçlü tarım vizyonunun en önemli merkezlerinden biri de hiç şüphesiz ki memleketimiz Konya'dır. 42 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip şehrimizde yaklaşık 1 milyon 890 bin hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu büyüklük Konya'nın tarımdaki gücünü ve potansiyelini açıkça göstermektedir. Biz şuna inanıyoruz, tarım güçlü olursa şehir güçlü olur, şehir güçlü olursa ülkemiz güçlü olur. Nitekim tarım, gıda güvenliğidir, istihdamdır, kalkınmadır, çevredir ve gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bol yağışlı geçen kış mevsiminin ardından, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.