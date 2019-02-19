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Konya'da IŞİD baskını: 11 gözaltı
Konya'da IŞİD baskını: 11 gözaltı
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Konya'da IŞİD baskını: 11 gözaltı

Konya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Konya'da IŞİD baskını: 11 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e eleman temin ettiği iddia edilen bir gruba yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası haklarında gözaltı kararı çıkartılan 13 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Şüphelilerden, aralarında grubun elebaşı olduğu iddia edilen U.P. ve eşi H.P'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor


Kaynak: AA
Etiketler; #ışid #Konya
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