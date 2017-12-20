Konya'nın Ilgın ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Eldeş Mahallesi'nden ilçe merkezine öğrenci taşıyan Osman Boran idaresindeki 42 GCU 57 plakalı servis minibüsü Ilgın girişinde devrildi.
Kazada, sürücü Boran ile 18 lise öğrencisi yaralandı.
Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.