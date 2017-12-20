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Konya'da öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Ilgın ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

Konya'da öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Ilgın ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Eldeş Mahallesi'nden ilçe merkezine öğrenci taşıyan Osman Boran idaresindeki 42 GCU 57 plakalı servis minibüsü Ilgın girişinde devrildi.

Kazada, sürücü Boran ile 18 lise öğrencisi yaralandı.

Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #öğrenci
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