Kamyonun çektiği araca tır çarptı. Konya'daki kazada Ceylan ile Hediye Ulutaş (54) ve Redife Dinçcan (54) hayatını kaybetti, Evin Ulutaş (17) ile tır sürücüsü Şimşek yaralandı.. Ölenlerin cenaze töreninden döndüğü tespit edildi...

Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı. Araç hurdaya döndü, içinden 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.



Ereğli ilçesinde bir otomobilin yakıtı bitti. Yoldan geçen kamyon sürücüsü vatandaşlara yardım etmek istedi. Yakıtı biten otomobili halatla kamyona bağladı. İki araç seyir halindeyken feci kaza meydana geldi.



Halatla bağlanan otomobile bir tır arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile 1 kişi de yaralandı.



Otomobilde sıkışan Evin Ulutaş itfaiye ekiplerinin çabası sonucu çıkarıldı. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın ardından ise yürek burkan bir detaya ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerin tarım işçisi olduğu ve trafik kazasında ölen akrabalarının cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.



ulusal.com.tr