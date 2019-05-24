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Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Özutoklu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanına bıçaklı saldırı yapıldı.

Kalbine bıçak darbesi alan, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nın oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine Öztoklu, ambulansla Ilgın Doktor Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili şüpheli Abdurrahman K, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Konya
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