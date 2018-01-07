Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla şehitleri anma etkinlikleri yapıldı.

Konya'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan grup, Kültür Park'a kadar yürüdü.

Kültür Park'ta sona eren yürüyüşün ardından Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin asker için Kuran-ı Kerim okundu.



Karaman

Karaman'da da yürüyüş düzenlendi.

Kazımkarabekir Spor Salonu önünde başlayan programda, boyunlarında "Gençlik şühedanın izinde" yazılı atkılar, başlarında ay yıldızlı bere olan vatandaşlar, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Buradaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinliğin sonunda kalıtımcılara çorba ikramı yapıldı.

Yürüyüşe Karaman Valisi Fahri Meral da katıldı.



Aksaray

Aksaray'da "Gençlik şühedanın izinde" sloganıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

Harekatın 103. yılı anısına 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan canım sana feda" sloganları atarak Aksaray Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şehitlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik, Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da harekatın 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Afyonkarahisar Selçuklu Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip harekatta şehit düşen askerler için mevlit okundu.

Caminin önünde toplanan, 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüdü.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezine kadar yürüyen gruba keşkek ikram edildi.

Yürüyüşe Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve milletvekilleri katıldı.