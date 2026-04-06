Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmaları kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen şahıslara yönelik Konya merkezli 13 ilde düğmeye basıldı.

13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen kolluk kuvvetleri; İstanbul, Sakarya, Mersin, Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 20 kişinin yakalanması için önceden tespit edilen noktalara yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

FİRARİ BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki adli işlemleri halihazırda devam ediyor. Operasyon kapsamında düzenlenen baskınlar sırasında adresinde bulunamayan firari bir şüphelinin ise yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

