Rusya'dan flaş açıklama! Az önce onaylandı
Rusya'dan flaş açıklama! Az önce onaylandı
Türkiye'den ABD açıklaması: Karşılığını verdik
Türkiye'den ABD açıklaması: Karşılığını verdik
Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Saat 02.00'de hepsi yakalandı! İçlerinde kimler kimler var...
Saat 02.00'de hepsi yakalandı! İçlerinde kimler kimler var...

Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün, TSK'ya yerleştirdiği kripto örgüt üyelerine yönelik 31 ilde başlatılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.

Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf askerlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.



Konya'ya getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 46'sı dün yakalanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #fetö #operasyon #tsk
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bakan Zeybekci'den önemli açıklamalar
Sonraki Haber
Altının gramı tarihi zirvesini gördü (27 Ekim Cuma çeyrek altın kaç lira)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.