Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu: 204 milyon TL'lik para trafiği deşifre edildi!

Konya merkezli 9 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yurt dışındaki müzayede evlerine satılan eserler karşılığında Türkiye’ye yaklaşık 204 milyon TL para transferi yapıldığı belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonun ardından sosyal medya hesabından kapsamlı bir değerlendirme paylaştı:

Bakanlığımızca yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her biri kültür varlıklarımızın ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koymaktadır.

'MEDENİYET MİRASINA SAHİP ÇIKMA'

Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir.

Bu bakımdan, Emniyet Genel Müdürlüğümüz KOM Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon ülkemiz açısından son derece kıymetlidir.

500’DEN FAZLA KÜLTÜR VARLIĞI

Operasyonda 500’den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra, yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır.

Bu başarılı çalışma, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

Bu ülkeye ait olanın bu topraklarda kalmasını mümkün kılan vizyoner yaklaşım ve başarılı operasyon için İçişleri Bakanımız Mustafa Çitfçi’ye şükranlarımı sunuyor; emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum.