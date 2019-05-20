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Konya merkezli FETÖ operasyonunda o isim için de yakalama kararı

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkarılanlar arasında eski Türk Yıldızları filo komutanı kurmay yarbay pilot Ş.Ç'nin de bulunduğu öğrenildi

Konya merkezli FETÖ operasyonunda o isim için de yakalama kararı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 13'ü muvazzaf asker 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Yakalama kararı çıkarılanlar arasında eski Türk Yıldızları filo komutanı kurmay yarbay pilot Ş.Ç'nin de bulunduğu öğrenildi.

Harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #fetö #Türk Yıldızları
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