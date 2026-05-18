Konya'da bir yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp olarak aranıyordu, cezaevindeki arkadaşı...

Cihanbeyli ilçesinde 27 Haziran 2025 tarihinde sırra kadem basan M.B. için ailesinin yaptığı kayıp başvurusu, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinlemesine soruşturmada, kayıp şahsın telefon sinyalleri ve kamera kayıtları incelendi.

Yapılan fiziki ve teknik incelemeler, M.B.'nin kaybolduğu gün M.T. isimli şahısla birlikte hareket ettiğini ve o günün akşamından itibaren kendisinden bir daha haber alınamadığını ortaya koydu.

DNA VE KRİMİNAL BULGULAR KATİLİ ELE VERDİ

Olayın ardından şüpheli M.T.'nin tek başına hareket ettiği ve cinayete dair delilleri karartmak için yoğun bir çaba sarf ettiği belirlendi. Ancak jandarmanın titizlikle yürüttüğü saha çalışmalarında elde edilen kriminal bulgular ve DNA incelemeleri, şüphelinin tüm planını altüst etti. Teknik ve fiziki delillerin birbirini doğrulamasıyla, kayıp dosyasındaki cinayet şüphesi kesinleşti.

Halen başka bir suçtan dolayı cezaevinde hükümlü olarak bulunan katil zanlısı M.T. hakkında, toplanan somut deliller ışığında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.