Konya'da bir yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp olarak aranıyordu, cezaevindeki arkadaşı...

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaklaşık bir yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve her yerde aranan M.B.’nin, evden birlikte ayrıldığı arkadaşı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Konya'da bir yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp olarak aranıyordu, cezaevindeki arkadaşı...
Yayınlanma: Güncellenme:

Cihanbeyli ilçesinde 27 Haziran 2025 tarihinde sırra kadem basan M.B. için ailesinin yaptığı kayıp başvurusu, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinlemesine soruşturmada, kayıp şahsın telefon sinyalleri ve kamera kayıtları incelendi.

Yapılan fiziki ve teknik incelemeler, M.B.'nin kaybolduğu gün M.T. isimli şahısla birlikte hareket ettiğini ve o günün akşamından itibaren kendisinden bir daha haber alınamadığını ortaya koydu.

DNA VE KRİMİNAL BULGULAR KATİLİ ELE VERDİ

Olayın ardından şüpheli M.T.'nin tek başına hareket ettiği ve cinayete dair delilleri karartmak için yoğun bir çaba sarf ettiği belirlendi. Ancak jandarmanın titizlikle yürüttüğü saha çalışmalarında elde edilen kriminal bulgular ve DNA incelemeleri, şüphelinin tüm planını altüst etti. Teknik ve fiziki delillerin birbirini doğrulamasıyla, kayıp dosyasındaki cinayet şüphesi kesinleşti.

Halen başka bir suçtan dolayı cezaevinde hükümlü olarak bulunan katil zanlısı M.T. hakkında, toplanan somut deliller ışığında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Türkiye'den İsrail'e tepki! "Yeni bir korsanlık eylemidir"Türkiye'den İsrail'e tepki! "Yeni bir korsanlık eylemidir"Dış Politika
Hastanede akılalmaz ölüm! Sabah bıçaklanarak geldi, akşam 10. kattan düştüHastanede akılalmaz ölüm! Sabah bıçaklanarak geldi, akşam 10. kattan düştüYurt
cinayet kayıp
Günün Manşetleri
Sıcak çatışma kapıda mı?
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
"Yeni bir korsanlık eylemidir"
Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı?
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
"Bize füzelerle ve uçaklarla boyun eğdiremezsiniz"
ABD, İran'ın teklifine ne dedi?
İsrail Ordusu Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenledi
24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Çok Okunanlar
BİM’de yaz alışverişi başlıyor! BİM’de yaz alışverişi başlıyor!
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir! İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir!